Allerta Meteo, sarà un Sabato di NEVE FORTE ai confini d’Europa: allarme per Scozia e Turchia | MAPPE

L’Europa si prepara a vivere due grandi nevicate estreme ai suoi confini più remoti nella giornata di sabato 23 novembre. Due nevicate eccezionali per la stagionalità, molto precoci, in entrambe le località in cui si verificheranno: Scozia e Irlanda settentrionale nella notte-mattina di sabato, e Turchia nella sera-notte della stessa giornata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici sono davvero estremi e pongono l’attenzione su due situazioni davvero al limite dell’ordinario, in modo particolare per la Scozia e la Turchia.

Ma è innanzitutto doveroso inquadrare il contesto meteorologico in cui ci stiamo muovendo. La mappa barica del modello tedesco DWD è decisamente esaustiva nell’illustrare la situazione meteo di sabato 23 novembre in Europa, con un possente anticiclone tra l’Italia e i Balcani, un profondo ciclone nell’oceano Atlantico in arrivo sulle isole Britanniche con il fronte caldo in transito su Scozia, Galles e Inghilterra e quello freddo che lo segue sull’Irlanda, mentre il fronte freddo originario, che in questi giorni sta attraversando l’Europa, si muoverà proprio su Turchia e Mediterraneo, fin in Libia:

All’alba di sabato 23 novembre avremo molto freddo in quasi tutta l’Europa continentale. Sarà il momento più freddo anche sull’Italia, con temperature polari al Nord e sulle Alpi, in un contesto meteorologico di ampie schiarite e tempo ormai migliorato dopo i fenomeni meteo estremi dei giorni precedenti. Temperature minime glaciali in tutta l’Europa centro-orientale continentale, ma soprattutto freddo intenso sulle isole Britanniche dove l’arrivo del fronte caldo-umido del nuovo violento ciclone atlantico provocherà intense e abbondanti nevicate. In Turchia, invece, sarà un risveglio ancora molto mite, con temperature oltre i +20°C. Sarà un sabato mattina decisamente caldo anche in Ucraina e Russia, sul mar Nero:

E infatti, proprio alla luce di questa situazione, per la Scozia si prospetta una nevicata straordinaria con oltre 20cm di neve su tutto il territorio nazionale e picchi di oltre 30cm nelle zone più colpite. La neve interesserà anche l’Irlanda settentrionale, il Nord dell’Inghilterra e il nord del Galles, ma le mappe sono clamorose proprio per la Scozia dov’è probabile che nevichi su tutto il territorio fin sulle coste occidentali del Paese:

Nel corso della giornata, il ciclone nell’oceano Atlantico porterà masse d’aria molto calde su Spagna, Portogallo, Francia e Regno Unito, mentre il freddo scivolerà verso Sud sui Balcani e nel Mediterraneo orientale. In serata, infatti, il fronte freddo si abbatterà sulla Turchia facendo crollare le temperature dapprima nelle aree dell’Egeo, successivamente anche nel Nord del Paese. Dal Mar Nero arriverà aria gelida che porterà una vera e propria picchiata delle temperature:

In questo contesto la neve cadrà copiosa su gran parte della Turchia, con accumuli di oltre 40cm nel Nord del Paese e un’estensione davvero notevole delle nevicate nel cuore della Turchia, dalle coste settentrionali fino all’entroterra:

In Turchia continuerà a nevicare copiosamente domenica 24 e l’ondata di freddo si prolungherà anche nei primi giorni della prossima settimana, estendendosi anche al Medio Oriente. Parliamo di temperature assurde per il Mediterraneo orientale a fine Novembre: farà freddissimo a Cipro, in Libia, Egitto, Siria, persino in Libano, Israele e Giordania:

Addirittura martedì 26 novembre le temperature saranno polari su tutta la Turchia, con freddo intenso in Siria, Libano, Israele e Giordania, con nevicate sui rilievi dell’area come molto raramente accade anche in pieno inverno:

