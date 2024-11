Allerta Meteo, sabato con rischio temporali: ecco dove pioverà oggi

MeteoWeb

Allerta Meteo per forti piogge e temporali: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 7 di oggi, 9 novembre 2024, alle 7 di domani 10 novembre 2024. In dettaglio, sono state previste 2 aree di livello 1 per parti del Mediterraneo centro-occidentale “principalmente per forti piogge e un rischio di tornado di fascia bassa“.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un blocco persiste sulla Scandinavia mentre un’onda si sposta verso Est sopra la Libia, riporta il bollettino ESTOFEX. Nel Mediterraneo occidentale e centrale, un’ampia area con deboli gradienti di altezza favorisce l’attività temporalesca.

Allerta Meteo, cosa prevede il bollettino ESTOFEX per l’Italia e la mappa

Nel Mediterraneo occidentale e centrale persistono zone di convergenza locali/regionali e un vortice che si sposta verso Sud. Secondo il bollettino ESTOFEX le aree contrassegnate da livello 1 sono quelle con maggiore rischio di temporali lenti e piogge intense, con una lieve possibilità di tornado lungo le zone di convergenza.

Possibili piogge oggi principalmente sulle coste toscane, su Ponente ligure, Sardegna e Sicilia, anche sotto forma di rovescio o temporale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.