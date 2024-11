Allerta Meteo Sardegna, si intensificano piogge e temporali sul settore orientale

MeteoWeb

Nelle prossime ore, il maltempo si intensificherà in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali valida dalle ore 14:00 di oggi fino alle 20:59 di domani, lunedì 22 novembre. In particolare, è stato emesso codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sull’area di allerta Gallura.

“Dal pomeriggio di oggi e almeno per le successive 24 ore, sulla Sardegna si prevedono precipitazioni, prevalentemente temporalesche, sparse sul settore nordorientale, isolate altrove. Sul settore orientale, i cumulati potrebbero risultare puntualmente elevati. Sul settore nordorientale, dalla tarda serata di oggi, saranno inoltre possibili isolati temporali forti. I fenomeni più intensi potrebbero essere accompagnati da grandine e forti raffiche di vento. Lo rende noto la Protezione civile della Sardegna”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

