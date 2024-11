Allerta Meteo Sardegna: continuano piogge e temporali sul settore orientale

MeteoWeb

Dalle 15 in Sardegna è scattata un’allerta meteo gialla per pioggia e temporali valida fino alle 3 di stanotte. “Dal pomeriggio di oggi, 12 novembre 2024, e almeno per le successive 12 ore, sulla Sardegna orientale si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, con cumulati fino a localmente molto elevati. Saranno inoltre possibili isolati temporali di forte intensità. A partire dalle prime ore della giornata di domani i fenomeni saranno in progressiva attenuazione ad iniziare dal settore nordorientale”, si legge nel bollettino di allerta diramato dalla Protezione Civile regionale della Sardegna.

Per rischio idrogeologico l’allerta è gialla (criticità ordinaria) nelle aree del Flumendosa Flumineddu e in Gallura. Questo avviso è valido dalle 14 di oggi fino alle 9 di domani, mercoledì 13 novembre.

A Cagliari attesi temporali: prudenza e attenzione

Per la giornata di oggi, nell’area di Cagliari saranno possibili precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati. Anche se per il territorio di Cagliari non è stato diffuso alcun bollettino di allerta meteo, l’Amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza. Specifico riguardo è dedicato alla Municipalità di Pirri, una zona soggetta a fenomeni di allagamento.

Il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha infatti emesso un avviso contenente le principali norme di comportamento da seguire per ridurre i rischi per la pubblica incolumità e prevenire eventuali situazioni di pericolo. Pertanto, nella giornata di oggi nelle vie di seguito elencate è opportuno evitare di parcheggiare: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere. Le automobili parcheggiate in queste aree possono essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.

Inoltre, in presenza di fenomeni temporaleschi, è fondamentale adottare le seguenti misure di autoprotezione: Non scendere nei piani interrati o seminterrati; Evitare di uscire di casa, se non strettamente necessario; Allontanarsi dalle strade allagate e raggiungere luoghi più elevati. Queste indicazioni, nate per esigenze preventive e precauzionali, sono necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutte e tutti.

L’Amministrazione comunale di Cagliari e il Servizio di Protezione Civile continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti puntuali in caso di evoluzioni meteorologiche significative.

