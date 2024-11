Allerta Meteo Sardegna: forti temporali e accumuli oltre i 100 mm di pioggia sui settori centro-orientali

MeteoWeb

Il peggioramento delle condizioni meteo sulla Sardegna si fa sempre più evidente, con piogge significative attese tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di domani. Le aree più colpite saranno i settori centro-orientali dell’isola, dove si prevedono accumuli di pioggia consistenti, fino a 100 mm in alcune zone. Anche l’area sud-orientale potrebbe risentire di questo fronte perturbato, con precipitazioni abbondanti.

Nelle zone settentrionali, sono previsti temporali sparsi che porteranno però quantitativi di pioggia più contenuti. Nel resto dell’isola, i fenomeni saranno più isolati e di breve durata.

Previsioni per Mercoledì 13 Novembre 2024

Mercoledì si manterrà un cielo per lo più nuvoloso, con piogge sparse e possibilità di temporali sul versante orientale, dove potrebbero registrarsi accumuli moderati. Verso metà giornata, tuttavia, è atteso un graduale miglioramento con una riduzione delle precipitazioni.

Le temperature sono previste in aumento, sia nei valori minimi che massimi, mentre i venti soffieranno prevalentemente da est con intensità debole. I mari saranno generalmente mossi o molto mossi, specialmente lungo le coste esposte.

Tendenza per Giovedì 14 e Venerdì 15 Novembre

Per giovedì e venerdì si attende un miglioramento del tempo, con cieli prevalentemente poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in leggera diminuzione, riportando un clima più fresco. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali giovedì, per poi divenire variabili nella giornata di venerdì. I mari resteranno mossi.

La Sardegna si appresta ad affrontare una fase di maltempo nelle prossime ore, seguita da un graduale miglioramento verso metà settimana, che porterà condizioni meteorologiche più stabili e fresche.

