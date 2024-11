Allerta Meteo Sicilia, oggi 3° giorno consecutivo di forti piogge sull’isola: il maltempo continua

MeteoWeb

Nessuno ne parla, neanche tra i siti specializzati in meteorologia, eppure la Sicilia sta vivendo un’altra fase di forte maltempo con piogge torrenziali. Evidentemente alla narrazione catastrofista del cambiamento climatico fa più comodo ignorare le buone notizie e alimentare l’incubo di una siccità ormai alle spalle; o forse quello che succede in Sicilia e al Sud in generale viene sempre considerato di serie B rispetto alle grandi città del Centro-Nord. In ogni caso, oggi è il terzo giorno consecutivo di piogge diffuse e abbondanti in Sicilia, in un contesto in cui già l’ultimo trimestre (agosto-settembre-ottobre) s’è concluso con un enorme surplus pluviometrico nell’isola che qualcuno continua a raccontare come “assetata“.

Un’area di bassa pressione, infatti, sta alimentando la formazione di forti temporali nel cuore del Mediterraneo. I temporali, da martedì, stanno colpendo la Sicilia in varie zone: prevalentemente i settori orientali, lungo la costa Jonica da Messina a Siracusa passando per Catania, ma localmente anche ad Ovest tra Trapani e Sciacca. Eloquente l’immagine satellitare odierna:

Le piogge più forti stanno interessando le province di Messina e Catania, sul versante Jonico dei Peloritani e dell’Etna, ma le precipitazioni sono abbondanti anche su Iblei e nel trapanese. Negli ultimi due giorni e mezzo, infatti, abbiamo accumuli pluviometrici molto importanti: nel messinese spiccano i 204mm di pioggia fin qui caduti a Pagliara, e poi ancora 170mm ad Allume, 157mm a Casalvecchio Siculo, 148mm a Forza d’Agrò, 132mm a Mandanici, 114mm a Letojanni, 94mm ad Alì, 88mm a Castelmola. Nel catanese sono caduti 137mm a Giarre, 105mm a Piedimonte Etneo, 103mm a Nunziata, 99mm ad Acireale, 89mm a Calatabiano, 61mm a Catania.

Sempre sulla jonica, 56mm a Siracusa, 26mm a Solarino, 13mm a Melilli. Nel versante interno degli Iblei, forti rovesci con 63mm a Ganzaria, 15mm a Caltagirone, 11mm a Grammichele. E poi a ovest dell’isola, nel trapanese, ben 85mm a Salemi, 40mm alla Centrale Termoelettrica di Fulgatore, 30mm al lago Rubino, 23mm a Campobello di Mazara.

Anche stavolta qualcuno dirà che le piogge sono poche, isolate in aree limitate e ristrette, di breve durata. E invece è tutto falso: quello di oggi è il terzo giorno di pioggia consecutivo, al 7 di Novembre quindi siamo quasi al 50% di piovosità giornaliera e il mese è ancora molto lungo (e sarà tanto piovoso). In questi giorni ha piovuto praticamente in tutta l’isola, o quasi, e in modo particolare in molte aree interne, con piogge sì intense ma anche durature e persistenti, molto utili a sollevare le falde acquifere e accrescere il livello dei bacini idrici. Come sempre è molto chiara in tal senso la mappa pluviometrica fornita dalla protezione civile, che smonta ogni menzogna catastrofista:

Allerta Meteo: forte maltempo anche stasera e nei prossimi giorni

Anche nel pomeriggio-sera di oggi continueremo ad avere forti piogge e temporali in varie zone della Sicilia, con rovesci molto intensi nelle zone interne tra Palermo, Caltanissetta e Ragusa, oltre a precipitazioni persistenti su Peloritani ed Etna. Di seguito la mappa del modello Moloch del CNR-ISAC per stasera, con forti temporali anche nel cuore del mar Tirreno tra Sardegna e Lazio:

Il maltempo in Sicilia si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni. Pioverà senza sosta nel weekend e in modo particolare all’inizio della prossima settimana, tra lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 con piogge torrenziali in tutta l’isola, continue e persistenti. Il maltempo potrebbe proseguire a lungo: i primi 4 giorni di Novembre potrebbero rimanere gli unici senza piogge degne di nota in Sicilia, per un autunno da record che andrà a compensare il deficit pluviometrico della scorsa stagione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.