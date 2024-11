Allerta Meteo, 3° giorno consecutivo di scuole chiuse in Sicilia: ecco dove

MeteoWeb

Il maltempo non molla la presa sulla Sicilia. Per domani, la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta meteo arancione per il settore orientale dell’isola a causa delle forti piogge e dei temporali previsti, mentre l’allerta è gialla sul resto della regione. Alla luce di queste previsioni, i sindaci di molti Comuni stanno predisponendo la chiusura delle scuole anche per domani, ossia per il 3° giorno consecutivo da quando è iniziata questa ondata di maltempo sull’isola. Di seguito, l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, mercoledì 13 novembre.

Elenco in aggiornamento.

Sicilia

Catania

Siracusa

Acireale (Catania)

(Catania) Avola (Siracusa)

(Siracusa) Belpasso (Catania)

(Catania) Buccheri (Siracusa)

(Siracusa) Floridia (Siracusa)

(Siracusa) Francofonte (Siracusa)

(Siracusa) Giarre (Catania)

(Catania) Lentini (Siracusa)

(Siracusa) Mascalucia (Catania)

(Catania) Misterbianco (Catania)

(Catania) Noto (Siracusa)

(Siracusa) Pachino (Siracusa)

(Siracusa) Paternò (Catania)

(Catania) Portopalo di Capo Passero (Siracusa)

(Siracusa) Priolo Gargallo (Siracusa)

(Siracusa) Roccalumera (Messina)

(Messina) Rosolini (Siracusa)

(Siracusa) San Gregorio di Catania (Catania)

(Catania) Santa Teresa di Riva (Messina)

