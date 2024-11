Allerta Meteo, temperature in picchiata: arriva il gelo, attenzione a gelicidio e calabrosa

MeteoWeb

Durante i mesi più freddi, possono verificarsi particolari fenomeni meteorologici legati al congelamento dell’acqua, ognuno con caratteristiche specifiche che li distinguono. Tra questi, il gelicidio e la calabrosa rappresentano due manifestazioni naturali uniche, con dinamiche di formazione differenti e aspetti visibili ben distinti.

Il gelicidio si verifica in presenza di particolari condizioni atmosferiche in cui coesistono strati d’aria con temperature diverse. Al suolo, l’aria è molto fredda, con temperature inferiori a 0°C, mentre in quota esiste uno strato più caldo con temperature appena superiori allo zero. Questo contrasto termico permette alle gocce d’acqua sopraffuse, presenti nelle nubi, di cadere al suolo ancora in stato liquido nonostante le basse temperature. Quando queste gocce entrano in contatto con superfici fredde, si congelano istantaneamente, creando uno strato di ghiaccio trasparente e uniforme. Questo fenomeno può causare gravi problemi alla circolazione stradale e alle infrastrutture, poiché il ghiaccio che si forma è spesso invisibile e particolarmente scivoloso.

La calabrosa, invece, è il risultato di un altro processo. Si forma in presenza di nebbia sopraffusa e temperature costantemente sotto lo zero, generalmente comprese tra -2°C e -10°C. In queste condizioni, le gocce microscopiche di nebbia, anch’esse sopraffuse, si solidificano direttamente sugli oggetti esposti all’esterno, come rami, fili elettrici e superfici metalliche. Il ghiaccio che ne deriva ha un aspetto granulare e una consistenza simile a una spugna, con bolle d’aria intrappolate al suo interno. Il suo colore è generalmente biancastro, anche se può apparire semi-trasparente quando lo strato è sottile. Spesso la calabrosa è difficile da rimuovere e, in presenza di vento forte, può accumularsi in strati spessi e irregolari, formando lame di ghiaccio dentellate.

La principale differenza tra gelicidio e calabrosa risiede nelle loro condizioni di formazione e nell’aspetto del ghiaccio prodotto. Il gelicidio richiede uno strato d’aria calda in quota che permetta la caduta di pioggia liquida, mentre la calabrosa si forma esclusivamente in presenza di nebbia sopraffusa. Il ghiaccio del gelicidio è liscio e uniforme, a differenza di quello della calabrosa, che è rugoso e spugnoso. Inoltre, mentre il gelicidio si manifesta principalmente al suolo e sulle superfici orizzontali, la calabrosa riveste ogni oggetto esposto, creando paesaggi fiabeschi ma talvolta pericolosi a causa del peso del ghiaccio accumulato.

Questi due fenomeni, pur essendo accomunati dal ruolo centrale delle basse temperature, sono manifestazioni affascinanti e complesse della natura, capaci di influenzare profondamente l’ambiente circostante e le attività umane. Comprenderne le caratteristiche aiuta a prevederne gli effetti e a gestire meglio le conseguenze pratiche che comportano.

