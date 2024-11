Allerta Meteo: super tempesta atlantica influenzerà anche l’Italia nel fine settimana

MeteoWeb

Una profonda depressione extratropicale di notevole intensità si sta formando nell’Atlantico, destando l’attenzione per il suo potenziale impatto su vaste aree dell’Europa, inclusa l’Italia. Questo sistema di bassa pressione, previsto per il fine settimana, si preannuncia come un evento meteorologico eccezionale per il mese di novembre, con caratteristiche che lo rendono particolarmente preoccupante. Le previsioni indicano un rapido intensificarsi del fenomeno tra venerdì e sabato, con un calo di pressione stimato di 40 hPa o più in sole 24 ore. Questa evoluzione potrebbe dar vita a un ciclone extratropicale di straordinaria potenza, capace di generare onde gigantesche, precipitazioni torrenziali e venti di uragano su un’ampia porzione dell’Atlantico settentrionale.

Le Isole Britanniche si trovano potenzialmente nella traiettoria più critica, con il centro della tempesta che potrebbe avvicinarsi pericolosamente all’Irlanda e alla Gran Bretagna verso la fine della settimana. Il Met Office ha già emesso allerte per il Galles e le aree sud-occidentali, prevedendo accumuli di pioggia tra i 50 e i 75 mm nelle zone interessate, con punte che potrebbero superare i 150 mm sulle alture del Galles meridionale. I forti venti associati rischiano di aggravare ulteriormente la situazione, con possibili interruzioni nei trasporti e rischio di inondazioni.

L’influenza di questa vasta perturbazione si estenderà a gran parte dell’Europa, portando con sé fronti molto attivi e forti venti da ovest-sud-ovest che spingeranno masse d’aria miti e umide verso il continente. Nonostante l’Italia si trovi distante dall’epicentro di questa tempesta, eccezionalmente intensa per il periodo, gli effetti si faranno sentire anche sulla Penisola.

Effetti sull’Italia

Sul territorio italiano, si prevede una rotazione dei venti verso i quadranti meridionali, che porterà un afflusso di aria più calda, particolarmente evidente in quota. Questo fenomeno provocherà un rapido aumento delle temperature, con un’incidenza più marcata sulla Sardegna. Le regioni meridionali potrebbero registrare picchi termici compresi tra i 22°C e i 24°C durante il weekend.

Questo evento meteorologico si configura come un fenomeno di particolare rilevanza, che richiederà un attento monitoraggio nei prossimi giorni per valutarne l’evoluzione e gli impatti potenziali su vasta scala.

