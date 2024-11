Allerta Meteo, tempesta perfetta sull’Italia: bufere di neve, venti da uragano e onde altissime

MeteoWeb

L’Italia si prepara ad affrontare un’intensa fase di maltempo tra oggi e venerdì 22 novembre, con il transito di due perturbazioni che porteranno piogge localmente abbondanti, venti tempestosi e un sensibile calo delle temperature, soprattutto a partire da giovedì. Le condizioni atmosferiche determineranno anche le prime nevicate a quote basse sulle Alpi, con la possibilità di fiocchi fino in pianura sull’estremo Nordovest.

Nella giornata di oggi, mercoledì, le piogge e i temporali saranno più diffusi al Centro-Sud, colpendo in particolare il versante tirrenico, la Sardegna e l’Ovest della Sicilia. In Romagna e lungo il medio versante adriatico si verificheranno piovaschi più isolati, mentre sulle Alpi centro-occidentali di confine, in particolare in Valle d’Aosta, sono attese nevicate sopra gli 800-1.200 metri. Il vento soffierà con forza, soprattutto di Ponente e Libeccio, interessando regioni come Liguria, Toscana, Appennino romagnolo e umbro-marchigiano, con raffiche che supereranno i 120-140 km/h sui crinali e il rischio di mareggiate lungo le coste tirreniche del Centro-Nord. Sulle Alpi occidentali, il foehn porterà raffiche intense, estendendosi successivamente alla Pianura Padana, dove favorirà un netto miglioramento della qualità dell’aria e il dissolvimento di nebbie e nubi basse.

Giovedì si registreranno residui piovaschi all’estremo Sud, mentre al mattino ampie schiarite interesseranno il Centro e il Nordest. Tuttavia, una nuova perturbazione farà il suo ingresso nel pomeriggio da Ovest, portando piogge su Nord Italia, Toscana e Sardegna entro la sera. Sulle Alpi occidentali le nevicate diventeranno copiose, con fiocchi fino a fondovalle, e nelle aree di medio-alto Piemonte, Lombardia nord-occidentale e alto Veneto la neve potrebbe raggiungere anche le alte pianure sopra i 300 metri.

Venerdì 22, il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud, con piogge intense che interesseranno Abruzzo, Molise, Puglia, bassa Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica. Le temperature caleranno ulteriormente, accompagnate da venti intensi che si orienteranno dai quadranti meridionali a quelli settentrionali. Sull’Appennino sono previste nevicate sopra i 1.400-1.800 metri, completando così un quadro di forte instabilità climatica su tutto il territorio nazionale.

