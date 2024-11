Allerta Meteo, torna il maltempo sull’Italia: lo Jonio sforna forti temporali, attenzione in Sicilia

MeteoWeb

Torna il maltempo sull’Italia dopo un periodo relativamente lungo di clima secco, stabile, soleggiato e anche decisamente mite. Anche oggi le temperature si mantengono generalmente superiori alla norma, ma stanno iniziando a diminuire sulle Regioni Adriatiche dove fino al momento la temperatura massima giornaliera è stata di appena +13°C a Ravenna, +15°C a Rimini e Cesenatico, +16°C ad Ancona, +18°C a Termoli, +19°C a Pescara, Bari, Brindisi, Lecce e Vieste. Scenari d’autunno che nei prossimi giorni si rinnoveranno: è appena iniziato un respiro balcanico che si intensificherà in modo lento e graduale nel corso della settimana.

Si tratta di una circolazione fresca e umida che si può già vedere ad occhio dalle immagini satellitari, con la nuvolosità diffusa sul medio e basso Adriatico, soprattutto in Puglia, e con le nubi in formazione tra Calabria e Sicilia:

Attenzione ai temporali che nelle prossime ore nasceranno proprio nel basso Jonio, tra la punta meridionale della Calabria e la Sicilia orientale. I primi fenomeni sono già visibili dal satellite, ma si intensificheranno rapidamente in serata: secondo il modello Moloch del CNR-ISAC, infatti, già stasera avremo un coinvolgimento della terraferma con forti rovesci nell’estremità sud/orientale della provincia di Reggio Calabria:

Domani, martedì 5 novembre, il maltempo si intensificherà colpendo in pieno la Sicilia orientale: lo stesso modello prevede forti piogge tra l’Etna e i Peloritani, con precipitazioni sparse anche sugli Iblei. Pioggia attesa quindi a Catania, Siracusa, Messina e Ragusa, le principali città della Sicilia orientale.

Anche dopodomani, mercoledì 6 novembre, il maltempo insisterà su Sicilia e Calabria meridionale con ulteriori piogge innescate da questa circolazione balcanica, che contestualmente farà diminuire le temperature di 3-4°C in tutt’Italia, riportando la colonnina di mercurio pressoché in linea con le medie stagionali dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi. Per la prima volta in stagione, si sentirà l’aria pungente e frizzantina dell’autunno.

Questa circolazione orientale, fresca e localmente instabile nel Mediterraneo, è provocata da un enorme e poderoso Anticiclone posizionato proprio sui Balcani con valori vicini ai 1035hPa di alta pressione e un’estensione che va dall’Egeo alla Norvegia, spingendo così masse d’aria fresche e umide dal mar Nero verso i Balcani e l’Italia adriatica:

Nessun eccesso di freddo, ci mancherebbe, semplicemente la norma del periodo. Così come il maltempo delle prossime ore all’estremo Sud non sarà nulla di così estremo, se non per locali e isolati intensi rovesci da “stau” nel versante orientale dell’Etna. La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare nella seconda metà della settimana, in modo particolare da venerdì 8 novembre in poi, in vista del weekend, con maltempo in intensificazione anche su Sardegna e nel resto del Centro/Sud. Ma di questo scenario, attualmente delineato dai modelli, saremo più precisi nei prossimi aggiornamenti meteo.

