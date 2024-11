Allerta Meteo Toscana: prorogato il codice arancione per vento e mareggiate

MeteoWeb

Estesa fino a domani, venerdì 22 novembre, l’allerta meteo arancione per vento e mareggiate in Toscana, con validità dalle 18 di oggi fino alle 10 di domani. L’allerta riguarda il litorale centro-settentrionale (Versilia esclusa) ed i rilievi appenninici in corrispondenza della Romagna Toscana e del bacino del Reno. Esteso a domani (fino alle 6) anche il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le zone di nord-ovest e quello per vento (fino alle 8) per tutta la regione.

Dalla serata di oggi e fino alle prime ore di domani, possibili temporali sulle zone settentrionali, in particolare su Apuane e Appennino. Rapido incremento dei venti da ovest/sud-ovest con raffiche molto forti in serata; graduale attenuazione dalla mattina di domani. Mare molto mosso in rinforzo dal pomeriggio di oggi fino ad agitato o molto agitato a nord dell’Elba, molto mosso o agitato a sud. Progressiva attenuazione nel corso della mattinata di venerdì.

