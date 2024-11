Allerta Meteo Trentino: da stasera neve anche a bassa quota

MeteoWeb

Arriva la neve in Trentino. Nella serata di oggi, deboli nevicate interesseranno gran parte del territorio provinciale, con fenomeni che si estenderanno anche nelle valli più basse, dove potrebbero accumularsi alcuni centimetri di neve. Lo comunica Meteotrentino. La neve ha già iniziato ad imbiancare le montagne e si sta abbassando progressivamente verso i fondovalle dove nelle ore serali e notturne (dalle 20 alla mezzanotte) potrebbe interessare anche la città capoluogo.

Entro le prime ore di domani, venerdì 22 novembre, sono attesi 5-10 centimetri di neve in montagna, mentre nelle valli gli accumuli saranno minimi, limitandosi principalmente alla vegetazione e ai tetti, con eventuali accumuli al suolo più probabili nelle zone più fredde e sui ponti.

La Protezione Civile del Trentino ricorda che, come ogni anno, dal 15 novembre è obbligatorio l’uso di pneumatici invernali o catene da neve a bordo dei veicoli. In considerazione delle previsioni meteo, si consiglia agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla guida, adattando la velocità alle condizioni stradali, aumentando la distanza di sicurezza e facendo attenzione all’eventuale presenza di mezzi spargisale.

