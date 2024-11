Allerta Meteo Veneto: ancora criticità idraulica per la piena del Po

MeteoWeb

Il tempo sul Veneto è stabile, senza previsione di precipitazioni, ma il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione sta monitorando con attenzione il passaggio della piena del Po. Per questo motivo, è stato dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idraulica sulla rete principale, riguardante il bacino idrografico Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige. L’allerta è valida dalle 14 di oggi alle 14 di domani, 2 novembre.

La fase di Attenzione (allerta gialla) è relativa al fiume Po ed è riferita al tratto veneto a valle della stazione di Pontelagoscuro e solo per la giornata odierna, 1 novembre, domani è da considerarsi assente. Lungo i rami deltizi dove attualmente i livelli sono in calo ma ancora sopra la seconda soglia, la fase operativa è di Preallarme (allerta arancione) per la giornata odierna, mentre è da considerarsi di Attenzione per domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.