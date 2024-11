Allerta Meteo Veneto: criticità idraulica per il fiume Po

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso una nuova allerta meteo che evidenzia una criticità idraulica gialla relativa alla zona di allerta Vene-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige). L’allerta è valida fino alle 18 di oggi, sabato 2 novembre.

Ad essere posto sotto attenzione è il fiume Po e il tratto dei rami deltizi, dove attualmente i livelli sono in calo ma ancora sopra la prima soglia. Verso le ore 18:00 i livelli nelle due sezioni monitorate dovrebbero scendere sotto tale soglia. Nel tratto Veneto dell’asta del fiume Po, il lento decremento dei livelli idrometrici comporterà la graduale emersione delle aree golenali a partire da quelle poste a quota più elevata.

Opportuno verificare lo stato di accessibilità dei luoghi con particolare riferimento alle attività produttive e ricreative poste nelle aree golenali aperte e chiuse soggette ad allagamento nel corso dell’evento di piena. Non sono previste precipitazioni per oggi e per i prossimi giorni.

