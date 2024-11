Allerta Meteo Veneto: neve a bassa quota fino a venerdì

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione (allerta meteo gialla) per nevicate, da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme, dalle ore 16.00 di domani, giovedì 21 novembre, alle ore 6.00 di venerdì 22 per le valli prealpine, la pedemontana e le zone collinari. Le previsioni meteorologiche indicano tra il tardo pomeriggio di domani e le prime ore di venerdì modeste precipitazioni, con neve fino a bassa quota: in montagna fino ai fondovalle prealpini, altrove fino a quote collinari (200-500 metri), con possibili accumuli di qualche centimetro (1-5 centimetri) nei fondovalle prealpini, sulle zone pedemontane, specie quelle più chiuse, e sui colli. In pianura in prevalenza pioggia, possibile a tratti neve o neve mista a pioggia sulle zone più interne, ma generalmente senza accumuli.

