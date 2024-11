Allerta Meteo: venti di burrasca e onde alte fino a 6 metri nel Mediterraneo

MeteoWeb

Il Mar Mediterraneo si appresta a vivere una fase particolarmente impegnativa sul fronte meteorologico dal 21 novembre. Le previsioni indicano un significativo peggioramento delle condizioni marine, causato da un’intensa attività atmosferica proveniente dal nord Atlantico. I venti, caratterizzati da raffiche molto forti prevalentemente dai quadranti occidentali, saranno il principale fattore scatenante di un moto ondoso di notevole entità.

Le analisi meteo più recenti evidenziano onde con altezze comprese tra i 4 e i 6 metri in diverse aree del Mediterraneo occidentale. In particolare, i settori Tirrenici saranno tra i più colpiti, con condizioni marine che si preannunciano altamente critiche e potenzialmente pericolose. Questo scenario è il risultato di ripetuti impulsi atlantici che, oltre a intensificare i venti, porteranno anche correnti di aria fredda sulla nostra Penisola, accentuando ulteriormente l’instabilità atmosferica e marina.

Le mareggiate previste rappresentano una seria minaccia per la navigazione, soprattutto per le imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. Gli esperti invitano a esercitare estrema cautela e a limitare le attività in mare nelle aree più esposte. Le condizioni di agitazione del mare non solo ostacoleranno la navigazione, ma potrebbero anche avere ripercussioni sulle zone costiere, con possibili fenomeni di erosione e danni alle infrastrutture.

Questo evento mette in luce ancora una volta l’impatto diretto delle perturbazioni atlantiche sul Mediterraneo, un bacino che, sebbene protetto, non è immune dagli effetti dei sistemi perturbati più intensi. La fase di maltempo prevista si prefigura dunque come una delle più impegnative della stagione autunnale per il Mediterraneo, sia per chi naviga che per chi vive lungo le sue coste.

