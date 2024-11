Allerta Meteo: vortice freddo, tanta neve su Alpi occidentali e centrali

MeteoWeb

Un’ondata di correnti piuttosto fredde è pronta a fare il suo ingresso in Italia, portando con sé un ritorno della neve sulle Alpi. Tuttavia, ciò che poteva sembrare l’inizio di un inverno vero e proprio con nevicate abbondanti su ampie zone, si sta rivelando una situazione più contenuta. Le proiezioni più recenti hanno ridimensionato le attese iniziali, prevedendo un passaggio freddo che interesserà solo alcune aree e in modo meno significativo di quanto previsto.

Inizialmente, le ipotesi modellistiche indicavano un impatto più deciso con nevicate diffuse anche a quote medio-basse, estendendosi fino ad alcune zone degli Appennini settentrionali. La realtà, però, sarà diversa: il calo termico e le precipitazioni colpiranno in modo più circoscritto e con effetti limitati. Ciò nonostante, si avvertirà comunque un lieve cambiamento climatico, ma senza l’intensità attesa.

A partire dalla serata di lunedì 11 novembre, l’aria fredda che raggiungerà le Alpi darà il via alle prime nevicate, in particolare sulle aree di confine. Tuttavia, sarà nella giornata di martedì 12 novembre che si assisterà all’intensificazione dei fenomeni. Le nevicate più rilevanti si concentreranno sulle Alpi occidentali e centrali, con la quota neve situata intorno ai 1000-1200 metri. Un’eccezione sarà rappresentata dal basso Piemonte, dove la neve potrebbe scendere a quote inferiori, regalando un primo assaggio invernale anche a livelli più bassi.

Gli accumuli nevosi saranno significativi solo al di sopra dei 1500 metri, dove si potranno registrare accumuli compresi tra 20 e 30 centimetri. Al di sotto di questa altitudine, le quantità di neve scenderanno sotto i 15 centimetri, rendendo le nevicate meno rilevanti. Nonostante le aspettative iniziali di una fase invernale più marcata, questo passaggio sarà rapido e meno incisivo, rappresentando comunque un primo avviso del cambio stagionale in arrivo. L’evoluzione resta in bilico, poiché i modelli meteorologici potrebbero ancora riservare qualche sorpresa nelle prossime ore.

