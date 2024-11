Allerta Meteo, inizia l’irruzione fredda: il Vortice Polare piomba al Sud Italia, domani NEVE fin sulle coste!

MeteoWeb

Sta iniziando l’irruzione fredda che arriva sull’Italia dai Balcani: le temperature sono in calo, con venti in rinforzo e nuvolosità diffusa sulle Regioni del Centro/Sud, come emerge chiaramente dagli ultimi aggiornamenti dei satelliti meteo. Ma le novità più importanti arrivano dai modelli: gli ultimi aggiornamenti delle mappe meteorologiche hanno ulteriormente intensificato l’entità del freddo in arrivo, tanto che è molto probabile che domani la neve arrivi persino sulle coste del mare Adriatico! Ma andiamo con ordine e facciamo il punto della situazione meteo.

Il fronte freddo si muove rapidamente dai Balcani verso l’Italia mentre piogge sparse stanno già interessando buona parte del Centro/Sud:

Tra stasera e domani, sabato 30 novembre nonché ultimo giorno del mese, il Vortice Polare piomberà proprio sull’Italia meridionale come mostrano chiaramente le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF. Le stesse mappe evidenziano come poi, la prossima settimana, avremo altre due intense irruzioni di freddo e neve sull’Italia, ma di quest’evoluzione successiva parleremo in modo più approfondito in ulteriori aggiornamenti meteo di MeteoWeb. Adesso ci concentriamo sull’irruzione in corso, di cui il video di seguito illustra chiaramente la traiettoria:

Nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo si concentrerà al Sud e soprattutto in Calabria, dove in serata avremo piogge molto forti soprattutto tra Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro e Vibo Valentia. Forti piogge anche in Campania, Basilicata, Puglia e alcune zone della Sicilia, oltre che in Abruzzo e Sardegna:

La neve rimarrà per il momento confinata a quote elevate, più normali per il periodo: nevicherà copiosamente su Pollino e Sila, in Calabria, ma soltanto oltre i 1.600 metri di altitudine:

Allerta Meteo per domani, sabato 30 novembre

Tutto cambierà domani, sabato 30 novembre. L’ultimo giorno dell’autunno meteorologico, con condizioni meteo tipicamente invernali al Centro/Sud. Sarà una giornata epica, in cui non è da escludere qualche record almeno in termini di neve sull’Appennino meridionale. Il maltempo si concentrerà all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia, con forti piogge sin dalle prime ore del mattino e temperature in rapido calo. Ma il nucleo più freddo irromperà sul medio Adriatico provocando bufere di neve tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

E sarà proprio in questa fase che la neve potrà raggiungere le coste, sotto forma di gragnola o neve tonda, proprio tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Nell’entroterra, in Abruzzo avremo accumuli significativi a partire dai 500–600 metri di altitudine, con fiocchi senza accumulo fino ai 400 metri di quota e accumuli abbondanti fino a oltre 50cm oltre i 1.000 metri nelle zone più colpite, dove molti paesi e villaggi saranno letteralmente sommersi. La neve, quindi, arriverà in collina in modo eccezionalmente precoce, già a fine novembre, evento rarissimo nel cuore del Mediterraneo:

Sabato sera avremo il picco del freddo e il maltempo che persisterà nelle medesime aree, molto forte in Sicilia e nello Stretto di Messina, ma intenso anche in Abruzzo, Puglia e Basilicata. Sarà un sabato sera da lupi, tipicamente invernale:

La neve cadrà abbondante anche all’estremo Sud, sui rilievi di Calabria e Sicilia, oltre i 900–1.000 metri, anche questa circostanza rarissima per Calabria e Sicilia a fine novembre. In montagna, gli accumuli saranno abbondanti in Sila, in Aspromonte, sui Nebrodi e sull’Etna.

E il maltempo persisterà anche domenica, con piogge persistenti e freddo invernale.

