Allerta smog in Emilia-Romagna, da domani scattano le misure

A partire da domani, giovedì 28 novembre, entreranno in vigore misure emergenziali anti–smog in Emilia-Romagna, per migliorare la qualità dell’aria nei Comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Tali provvedimenti sono stati adottati in seguito al superamento dei limiti di legge per le concentrazioni di PM10.

Come riportato dall’Arpae sul proprio sito, le restrizioni riguarderanno la circolazione dei veicoli più inquinanti (fino a diesel Euro 5) nei Comuni con oltre 30mila abitanti, insieme ad altre misure straordinarie. Questi interventi resteranno in vigore fino a venerdì 29 novembre compreso, giorno in cui è previsto un nuovo aggiornamento del Bollettino Liberiamolaria.

