Allerta per tempesta geomagnetica negli USA nel giorno del Ringraziamento

Il Centro di Previsione Meteorologica Spaziale (SWPC) della NOAA ha emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica in arrivo, con la possibilità di assistere all’aurora boreale in alcune aree degli Stati Uniti settentrionali. L’evento, causato da un’espulsione di massa coronale (CME) dal Sole osservata lunedì, interesserà la Terra tra il Giorno del Ringraziamento e il Black Friday. Secondo le previsioni, la tempesta geomagnetica sarà classificata di livello G1 (minore) giovedì e G2 (moderata) venerdì. Le tempeste geomagnetiche sono valutate su una scala di cinque livelli, dove il quinto rappresenta le condizioni più estreme e rare.

Questi eventi si verificano quando le particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico terrestre, generando spettacoli di luce straordinari conosciuti come aurore boreali.

Durante questa fase, gli stati più settentrionali come il Maine e il Michigan settentrionale potrebbero essere tra le aree fortunate in cui osservare il fenomeno. Tuttavia, le condizioni meteorologiche potrebbero non essere ottimali per tutti. Una vasta tempesta invernale, in movimento da costa a costa negli Stati Uniti, rischia di compromettere la visibilità a causa di neve e pioggia su gran parte del territorio.

Oltre all’aspetto spettacolare delle aurore, queste tempeste geomagnetiche potrebbero avere effetti tangibili sui sistemi tecnologici terrestri. Tra le possibili conseguenze figurano fluttuazioni nella rete elettrica e un aumento della resistenza atmosferica che potrebbe influenzare i satelliti in orbita terrestre bassa. Nonostante questi rischi, gli impatti previsti dovrebbero rimanere di entità contenuta.

Questo raro evento meteorologico spaziale offre una straordinaria opportunità per gli appassionati di osservazione del cielo e gli scienziati, fornendo al contempo un promemoria dei complessi e affascinanti legami tra la nostra stella e il pianeta.

