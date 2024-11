Alluvione ad Alba, il Comune commemora la tragedia del 1994

MeteoWeb

Martedì 5 novembre, alle ore 18, in Piazza Risorgimento ad Alba (CN), si terrà una cerimonia commemorativa organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di Protezione Civile. L’evento servirà a ricordare le vittime dell’alluvione del 5 e 6 novembre 1994, quando la città fu colpita da inondazioni devastanti causate dal fiume Tanaro, con un tragico bilancio di vite e danni ingenti al territorio.

Dopo la cerimonia, un corteo si snoderà lungo via Cavour, passando per Piazza Garibaldi e Corso Torino, per giungere infine al vecchio ponte Albertino, dove sarà lanciata una corona di alloro nel fiume Tanaro. Questa iniziativa fa parte del calendario “1994-2024 | 30 anni dopo l’alluvione”, promosso dall’amministrazione di Alba in collaborazione con diverse associazioni di protezione civile, ambientali e culturali, e con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, oltre alla collaborazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo.

