Alluvione nel Catanese: proseguono gli interventi, al via la conta dei danni

MeteoWeb

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco nel Catanese dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la costa orientale della Sicilia con nubifragi, allagamenti ed esondazioni. I Comuni più colpiti sono Riposto, Giarre e Acireale, dove ieri il capo della Protezione Civile, Salvo Cocina, ha effettuato un sopralluogo. Dalla mezzanotte sono stati completati 29 interventi, mentre 12 sono ancora in corso, tra cui servizi di assistenza, riparazioni per danni strutturali e prosciugamenti. Una prima valutazione evidenzia una situazione grave: numerose frane, centinaia di abitazioni allagate (successivamente drenate da volontari e vigili del fuoco) e circa 100 automobili distrutte.

Oggi sono previsti ulteriori sopralluoghi con l’Autorità di bacino, responsabile dei corsi d’acqua, per una ricognizione dettagliata dei danni e una stima delle risorse necessarie per il ripristino e la messa in sicurezza. Questo passaggio sarà cruciale per presentare al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, la documentazione necessaria a richiedere lo stato di emergenza nazionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.