Alluvione Emilia Romagna, Esercito realizza by-pass stradale per rompere l‘isolamento a Molino di Pramarano

Quindici famiglie erano rimaste isolate in località Molino di Pramarano, a Sasso Marconi, nel Bolognese, a seguito del crollo di un ponte sul torrente Olivetta e del cedimento del vicino piano stradale, causato dall’alluvione del 18-19 ottobre in Emilia Romagna. Ora l’Esercito ha completato i lavori di un by-pass stradale necessario a raggiungere le abitazioni. I lavori sono stati portati a termine dagli uomini reggimento genio ferrovieri dell’Esercito di Castel Maggiore. Nel dettaglio, le operazioni, durate dieci giorni e coordinate dalla Prefettura di Bologna e dal Comando Forze Operative Nord dell’Esercito, si sono svolte in due fasi con la demolizione e la rimozione della sovrastruttura dall’alveo del torrente prima e, successivamente, con la realizzazione di un attraversamento alternativo mediante la posa di tubi autoportanti.

