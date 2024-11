Alluvione a Genova: la città ricorda le vittime, “vicinanza a Valencia”

MeteoWeb

“L’alluvione di Valencia mi ha colpito molto: pensate al discorso del parcheggio sotterraneo, è veramente incredibile. D’altra parte bisognerebbe capire bene le cause. Sta di fatto che dobbiamo rinforzare tutte le protezione idrogeologiche. Per quanto riguarda la Liguria, faremo un’indagine operativa sui punti più critici, la piana di Albenga lo è sicuramente, ma ce ne sono altri che vanno messi a posto. Ci daremo da fare per fare una revisione completa, non solo a valle ma soprattutto a monte“: è quanto ha affermato oggi il sindaco di Genova e neo presidente della Regione Liguria Marco Bucci, presente alla commemorazione per l’alluvione che il 4 novembre 2011 colpì Genova.

Presso la lapide installata in ricordo delle vittime, stamane è stata organizzata la consueta cerimonia che si svolge ogni anno. Oltre ai familiari hanno partecipato, oltre a Bucci, il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Angelo Guidi e il console dell’Albania Giuseppe Durazzo, oltre al questore Silvia Burdese e al prefetto Cinzia Torraco.

“Mandiamo un abbraccio forte alla popolazione di Valencia, vedendo le immagini mi sembrava di essere qua“: è quanto ha affermato Attilio Toffi, marito di Evelina Pietranera, vittima della furia del Fereggiano, in commento alla tragedia di Valencia, un pensiero inevitabile nei giorno in cui si ricorda l’alluvione del 2011 a Genova dove persero la vita Evelina Pietranera, Angela Chiaramonte, Serena Costa, Shpresa Djala e le figlie Gioia, di 8 anni, e Janissa, di 1 anno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.