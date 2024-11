Alluvione Giarre e Riposto: stop al maltempo, ma il bilancio resta pesante

MeteoWeb

Le abbondanti precipitazioni che hanno recentemente colpito la zona di Giarre e Riposto, nel catanese, hanno lasciato dietro di sé una scia di disagi e danni significativi. Allagamenti, frane e interruzioni alla viabilità hanno messo a dura prova le infrastrutture locali e le attività agricole, causando ripercussioni dirette sulle comunità. Questo episodio di maltempo, durato oltre una settimana, si inserisce in un autunno segnato da un susseguirsi di eventi meteorologici estremi, sottolineando ancora una volta la vulnerabilità del territorio a fenomeni di tale intensità.

Le ultime piogge residue stanno ancora interessando la costa ionica della provincia di Catania, specialmente nelle aree vicine al confine con la provincia di Messina. Tuttavia, si tratta degli ultimi strascichi di una perturbazione ormai in esaurimento. Nelle prossime ore, e soprattutto verso sera, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. La rotazione dei venti al suolo da libeccio porterà un flusso più asciutto dall’entroterra, favorendo la dissipazione della nuvolosità bassa e delle piogge residue lungo il versante orientale dell’Etna.

Già da domani, infatti, il sole tornerà a splendere lungo la costa ionica siciliana, riportando condizioni di stabilità dopo giorni di forte instabilità. Sul versante tirrenico, invece, permarrà una spiccata variabilità, con possibilità di piogge sparse che interesseranno anche la Calabria tirrenica tra giovedì e venerdì.

Con l’avvicinarsi del weekend, si aprirà una fase di tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sicilia. Le temperature, tuttavia, subiranno un leggero calo, accompagnando un clima più tipicamente autunnale, ma senza ulteriori precipitazioni. Questa tregua offrirà un’occasione preziosa per valutare i danni e pianificare eventuali interventi di emergenza.

L’episodio di maltempo che ha colpito Giarre e Riposto è un altro esempio di come gli eventi meteorologici estremi stiano diventando sempre più frequenti, richiedendo un’attenta pianificazione per mitigare i rischi e proteggere le comunità locali.

