Alluvione Piemonte, Musumeci: “prevenzione sia priorità della Protezione Civile”

MeteoWeb

Il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, è intervenuto con un messaggio video durante l’evento “La forza di ricostruire” ad Alba, organizzato dalla Regione Piemonte, per il 30° anniversario della Grande Alluvione del novembre 1994. “Non limitiamoci solo a guardare al passato: abbiamo il dovere etico e la responsabilità politica di trarre la necessaria esperienza, di farne una lezione, di acquisire ogni elemento utile affinché la nostra condotta di oggi non ci riporti a quelle tragedie”, ha detto Musumeci. “L’alluvione in Piemonte ci ha insegnato come si deve operare in emergenza, quanto sia importante il coordinamento di ogni soggetto che interviene nella cosiddetta zona rossa, ma anche l’importanza della prevenzione. Quello che è accaduto allora avvenne in un contesto in cui si guardava più alla preparazione per gestire l’emergenza, piuttosto che alla prevenzione strutturale“, ha continuato il Ministro.

“Il Governo nazionale ritiene che la prevenzione sia la priorità nelle attività della Protezione Civile, è un messaggio che abbiamo trasmesso alle Regioni, agli enti locali, a province e comuni – ha aggiunto Musumeci -. Dobbiamo lavorare affinché i cittadini abbiano la consapevolezza di vivere in un territorio fragile e di dover attrezzare il territorio per renderlo meno vulnerabile, nel momento in cui l’inclemenza del meteo dovesse tornare ad abbattersi sul nostro territorio. Tutti abbiamo la necessità di sentirci protagonisti di una nuova esperienza, il cambiamento climatico non deve essere un alibi”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.