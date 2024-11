Alluvione Spagna: aggiornato il bilancio di morti e dispersi

MeteoWeb

Gli ultimi dati ufficiali diffusi dal governo spagnolo indicano che il bilancio delle vittime dell’alluvione del 29 ottobre è salito a 226. Le informazioni fornite dal sito web della Moncloa specificano che 218 persone sono morte nella Comunità Valenciana, 7 in Castiglia-La Mancia e una in Andalusia. Sono state effettuate autopsie su 225 vittime (otto delle quali sono morte per cause non legate alla DANA) e ne sono state identificate 218, tutte morte per cause legate al disastro. La Moncloa riferisce inoltre che 209 corpi sono già stati consegnati alle famiglie e 13 persone risultano ancora disperse. I dati sulle azioni indicano che le Forze Armate hanno già effettuato 1.950 missioni, compreso il supporto per il riconoscimento dei gas tossici nei collettori della rete fognaria.

Oltre la metà dei corpi delle vittime dei danni provocati dalla DANA a Valencia è stata rinvenuta in spazi chiusi, soprattutto all’interno di abitazioni (65 su 218 contati finora) e garage (32). È quanto emerge da un rapporto del Centro integrazione dati (CID) rilasciato dalla Corte superiore di giustizia di Valencia. Secondo i dati provvisori, per quanto riguarda gli spazi aperti, le rimozioni dei cadaveri sono avvenute in misura maggiore nelle strade (21) e nei campi (24).

