Alluvione Spagna: il bilancio delle vittime sale a 230, ancora dispersi

Il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha colpito la Spagna e in particolare la provincia di Valencia a fine ottobre è salito a 230, secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato dal Governo centrale. Del totale delle vittime, 222 sono state registrate nella Comunità Valenciana, 7 in Castiglia-La Mancia e una in Andalusia. A quasi un mese dalla catastrofe, avvenuta il 29 ottobre, risultano ancora cinque persone denunciate come disperse.

