Alluvione Spagna, buone notizie dai vigili del fuoco: “auto vuote nel parcheggio allagato del centro commerciale”

”Sono tutte vuote” le auto che i vigili del fuoco hanno ispezionato nel parcheggio del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, allagato a causa delle alluvioni che hanno colpito la Spagna, in particolare la provincia di Valencia: è quanto hanno confermato i vigili del fuoco che, citati da El Paìs, spiegano che ”non sono stati trovati cadaveri”. ”Da ieri pomeriggio siamo riusciti a entrare con canoe, barche, droni e a piedi”, ha spiegato uno dei pompieri a El Paìs. I soccorritori hanno riportato 50 o 60 auto. ”Ieri abbiamo percorso tutto il parcheggio e per fortuna non abbiamo trovato nessun corpo“, è stato sottolineato. L’acqua in questo momento è alta fino alle ginocchia.

Il ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande Marlaska ha confermato stamattina che il bilancio provvisorio dell’alluvione che ha sconvolto la Spagna resta di 217 vittime al momento, delle quali 214 nella provincia di Valencia e le altre in Castilla La Mancia e una in Andalusia. Rispetto al numero di dispersi, il ministro ha detto che “è meglio non dare cifre“, poiché sono molti i casi in cui i familiari non sono riusciti a contattare i propri cari e ha assicurato che “polizia e guardia civile stanno indagando tutte le denunce di scomparsi“.

