Alluvione Spagna: cresce la paura per eventi DANA sempre più devastanti

In Spagna, la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) rappresenta un fenomeno meteorologico sempre più frequente e potenzialmente distruttivo, caratterizzato da forti temporali e piogge torrenziali. Secondo le proiezioni degli esperti e i dati forniti dall’Agenzia Meteorologica Spagnola (AEMET), l’incidenza e l’intensità degli eventi DANA sono destinate ad aumentare nei prossimi anni, principalmente a causa degli effetti del cambiamento climatico.

Studi recenti evidenziano una crescita del 15% negli eventi piovosi legati alla DANA negli ultimi due decenni, con la prospettiva di una frequenza maggiore in futuro. Questo fenomeno, che porta spesso a precipitazioni intense concentrate in brevi periodi, si prevede sarà in grado di produrre piogge fino al 15% più intense rispetto al passato. Soprattutto lungo la costa mediterranea, i livelli di pioggia potrebbero aumentare fino a 7 mm/giorno. Questa intensificazione delle precipitazioni non solo accresce il rischio di inondazioni, ma potrebbe rendere il fenomeno DANA ancora più pericoloso nelle regioni a maggiore densità abitativa.

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda l’aumento delle temperature durante questi eventi, con una possibile crescita fino a 3°C rispetto ai livelli precedenti. Temperature più elevate possono generare temporali di maggiore intensità e violenza, esacerbando il rischio di alluvioni e aumentando il potenziale distruttivo del fenomeno. Le aree mediterranee, già vulnerabili a causa delle loro caratteristiche orografiche e climatiche, sono particolarmente a rischio.

Il rischio di inondazioni e le potenziali conseguenze catastrofiche degli eventi DANA, come sfollamenti e danni economici significativi, richiedono misure di adattamento e mitigazione mirate. I danni possono comprendere non solo perdite economiche, ma anche rischi per la vita umana, motivo per cui è essenziale implementare strategie di prevenzione che minimizzino l’impatto su abitazioni e infrastrutture.

Un approccio proattivo sarà cruciale nella gestione del territorio e nella pianificazione urbana, con interventi volti a rinaturalizzare le aree più esposte. La Spagna dovrà inoltre investire in progetti di adattamento climatico per affrontare questi eventi con maggiore resilienza, migliorando le reti di drenaggio, rafforzando le infrastrutture e sensibilizzando le comunità locali.

Nonostante il grado di incertezza che ancora avvolge le previsioni climatiche a lungo termine, la tendenza generale evidenzia un futuro di eventi DANA più frequenti e intensi. Diventa quindi fondamentale prepararsi in modo efficace, poiché un clima in evoluzione richiede misure di adattamento innovative e una costante revisione delle pratiche di gestione del territorio per affrontare le sfide poste dagli eventi estremi.

