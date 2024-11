Alluvione Spagna, Marcos: “militari schierati a Valencia prima degli ordini ufficiali”

MeteoWeb

Lo scorso 29 ottobre, le Unità militari di emergenza (Ume) hanno iniziato a schierarsi nella Comunità Valenciana alle 15:41, ben prima degli “ordini ufficiali“, quando era chiaro che “la situazione stava diventando davvero difficile” a causa dell’alluvione dovuta alla depressione isolata ad alta quota (DANA). Lo ha dichiarato il Comandante generale dell’Ume, Javier Marcos, nel corso di una conferenza stampa alla Moncloa, sede del governo spagnolo. Marcos ha mostrato alcune immagini che mostrano la presenza dell’Ume nella zona “dal primo minuto“ e ha sottolineato che in quell’area, dove lavorano quotidianamente circa 8.500 militari, ne sono intervenuti circa 10mila.

Il comandante ha risposto così alle critiche per i ritardi nell’intervento delle Forze armate e a coloro che, come il Presidente della Comunità di Madrid, l’esponente popolare Isabel Diaz Ayuso, hanno criticato il fatto che i militari non siano stati inviati prima.

