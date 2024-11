Alluvione Spagna, piogge torrenziali nella provincia di Barcellona: Castelldefels e Gavà sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Questa mattina il Baix Llobregat, in provincia di Barcellona, in Spagna è stato colpito da forti piogge che hanno causato allagamenti in varie aree, sorprendendo molti automobilisti nonostante l’allerta rossa emessa dalla Protezione Civile. Le strade di Castelldefels e Gavà sono allagate, e le autorità hanno segnalato interruzioni e chiusure di servizi. A Castelldefels, il Comune ha comunicato via Twitter la sospensione di tutte le attività municipali e la chiusura degli edifici pubblici fino alle 15. Anche a Gavà, la zona industriale è stata colpita da allagamenti, con diversi tratti stradali impraticabili a causa dell’elevata quantità di acqua accumulata.

La Protezione Civile ha inviato un’allerta sul cellulare ai residenti del Baix Llobregat, consigliando di evitare spostamenti non necessari e di stare lontani dia torrenti. Nella stessa comunicazione si avverte che anche in assenza di pioggia le correnti d’acqua potrebbero essere intense, con rischio di frane. Le autorità invitano i cittadini a rimanere nelle proprie case fino alla fine dell’allerta, prevista per il primo pomeriggio.

