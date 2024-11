Alluvione Spagna: i Reali arrivati a Chiva, questa volta tra gli applausi della folla

MeteoWeb

Re Felipe VI e la Regina Letizia sono stati ricevuti oggi dagli applausi della folla in attesa nella piazza antistante il municipio di Chiva, in provincia di Valencia, uno dei più colpiti dalle alluvioni dello scorso 29 ottobre in Spagna. Fra un forte spiegamento di forze di sicurezza e in un ambiente tranquillo, i monarchi si sono a lungo soffermati a parlare con alcuni residenti, senza le contestazioni che avevano provocato incidenti e lancio di fango e oggetti contro le autorità, al grido di ‘assassini’, durante la precedente visita del 3 novembre a Paiporta con il Premier Pedro Sanchez e il Governatore valenciano Carlos Mazòn. Felipe VI indossa abiti civili, a differenza della precedente visita nei luoghi della catastrofe, dove si era di nuovo recato una settimana fa indossando la tuta militare, per visitare gli 8.500 militari dell’esercito dispiegati nelle zone devastate per prestare i soccorsi, impegnati nella ricerca dei dispersi e nei lavori di ricostruzione dopo catastrofe.

“Mazon, dimisiòn”, alcune delle grida isolate che si sono alzate fra la folla, assieme a cori di ‘guapo!’ e ‘guapa!’, al Re e alla Regina, che hanno salutato a abbracciato sorridenti alcuni dei presenti. Le autorità politiche, lo stesso Mazòn e il Ministro di Politica territoriale, Angel Victor Torres, che accompagnano i monarchi, si sono mantenuti in secondo piano.

I Reali sono stati accolti dal sindaco che li sta informando sulla situazione nella cittadina. Si prevede che Felipe e Letizia percorrano le strade di Chiva e si spostino poi a Utiel, sempre nella provincia di Valencia e a Letur, in Castiglia-La Mancia.

