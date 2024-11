Alluvione Spagna, i Reali tornano in visita nelle zone colpite

MeteoWeb

Il Re e la Regina di Spagna torneranno oggi nelle zone colpite dalle alluvioni del 29 ottobre per incontrare le vittime nei villaggi del Sud-Est del Paese, secondo quanto riportato da diversi media spagnoli. Interpellata dall’AFP, la Casa Reale ha dichiarato che avrebbe fornito i dettagli della visita nel corso della mattinata, che arriva quindici giorni dopo una prima visita molto tesa, segnata da insulti e lancio di fango. Il 12 novembre, il Re Felipe aveva invece compiuto un’altra visita nella Comunità Valenciana per conoscere di prima mano il lavoro svolto dalle migliaia di soldati scesi in campo per affrontare l’emergenza.

