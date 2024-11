Alluvione in Spagna: a Valencia proseguono le ricerche dei dispersi

MeteoWeb

A 8 giorni dall’alluvione che ha devastato la provincia di Valencia, continuano le ricerche dei dispersi. Attualmente ci sono 89 persone disperse, mentre 62 corpi recuperati non sono ancora stati identificati. La direttrice della Guardia Civil, Mercedes González, ha spiegato che il numero di dispersi è in continua evoluzione e che il protocollo per le segnalazioni è affidabile. Tra i dispersi figurano anche due fratellini, Rubén e Izán Matías, scomparsi a Torrent. Le ricerche si estendono su ampie zone, incluse La Albufera e località come Pedralba e Benetusser, dove sono state segnalate circa 20 persone scomparse. Il sindaco di Benetusser, Eva Sanz, ha confermato il coinvolgimento dei residenti nelle segnalazioni. Per facilitare le denunce, è stato attivato un nuovo punto di raccolta nel comune di Albal.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.