Alluvione Spagna: Valencia teme epidemia, al via la vaccinazione anti-tetano

Il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha espresso preoccupazione per il rischio di un’epidemia nelle aree colpite dalle recenti alluvioni, motivo per cui ha avviato una campagna di vaccinazione contro il tetano. Durante un’intervista a Radio Cope, Mazón ha spiegato che i vaccini saranno somministrati a chi si trova in zone umide o esposto al contatto con il fango. “Il rischio di tetano ci preoccupa. Stiamo già vaccinando i cittadini residenti nelle aree più esposte,” ha dichiarato Mazón, aggiungendo che la vaccinazione riguarda anche il personale sanitario e chi lavora negli ospedali con pazienti feriti. In una successiva intervista su Antena 3, Mazón ha sottolineato l’importanza di affrontare questo rischio “il prima possibile“.

