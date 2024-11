Alluvione Stromboli, Comune nominato soggetto responsabile

MeteoWeb

Con ordinanza di Protezione Civile emessa oggi, viene individuato il Comune di Lipari quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, con funzione di Commissario delegato, dell’emergenza alluvionale a Stromboli. Come si legge nell’ordinanza, “il sindaco del Comune di Lipari è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza”. Si dovrebbe così superare la situazione di stallo, venutasi a creare dopo che il 30 agosto scorso era cessato il biennio di stato d’emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri dell’1 settembre 2022.

Nel frattempo, come si apprende dal sindaco Riccardo Gullo, le gare di appalto per la messa in sicurezza dei 14 torrenti di Stromboli, finanziati per un importo di circa 12 milioni di euro e affidate ad Invitalia, sono in dirittura di arrivo e lo stesso primo cittadino ha chiesto le deroghe necessarie al loro completamento.

