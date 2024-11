Alluvione Toscana, il ricordo dei Vigili del Fuoco un anno dopo | VIDEO

MeteoWeb

Oltre 8.000 interventi in 20 giorni, 4.792 Vigili del Fuoco (una media di 370 unità al giorno) e 1.360 mezzi giunti da molte regioni d’Italia: un anno fa l’alluvione che colpì la Toscana, in particolare le province di Pistoia, Pisa, Firenze e Prato, con allagamenti diffusi e corsi d’acqua esondati. Centinaia i soccorsi per persone bloccate in casa o in auto, tante le operazioni di prosciugamento di strade e scantinati allagati, la messa in sicurezza di alberi caduti e l’assistenza alla popolazione in difficoltà: le situazioni più critiche a Campi Bisenzio (FI), Quarrata (PT), Carmignano (PO) e Montemurlo (PO) dove il Corpo nazionale operò con numerose squadre, tra cui elisoccorritori, sommozzatori, team in assetto acquatico e fluviale a bordo di mezzi anfibi.

