Alluvione Valencia, il gesto da brividi del calciatore Ruben Garcia: rinuncia alla partita per aiutare le persone in difficoltà

MeteoWeb

La DANA che ha recentemente colpito duramente la Comunità Valenciana ha lasciato la Spagna scossa e molte località impegnate nelle complesse operazioni di recupero. Il violento temporale che ha devastato principalmente la città di Valencia ha provocato centinaia di vittime. In questo difficile contesto, si sono distinti numerosi volontari che si sono dedicati con generosità alle operazioni di pulizia delle zone dichiarate catastrofiche, e tra loro, spiccano anche figure del mondo dello sport. Uno dei protagonisti di questa gara di solidarietà è stato Rubén García, calciatore dell’Osasuna, che ha deciso di rinunciare alla partecipazione al match di Copa del Rey contro il Chiclana per partecipare alle squadre di soccorso nella cittadina di Paiporta.

Rubén García, nato a Xàtiva, si è recato a Paiporta con un furgone carico di arredi essenziali: guanti, mascherine, stivali e persino una macchina per la pulizia. Dopo aver giocato l’ultima partita di campionato contro il Valladolid, l’attaccante ha viaggiato verso la Comunità Valenciana per unirsi ai lavori di recupero. Senza esitazione, si è attrezzato e ha iniziato a pulire, rimuovendo il fango dalle aree più colpite.

La vicinanza del club

Il club Osasuna ha dimostrato il suo pieno sostegno concedendogli il permesso di non partecipare al match di martedì contro il Chiclana, già posticipato la settimana precedente a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Non è stato solo Rubén García a recarsi in aiuto nelle zone colpite; anche il tecnico dell’Osasuna, Vicente Moreno, si è recato a Massanassa, suo paese natale, per dare una mano nelle operazioni di pulizia. Moreno, visibilmente emozionato, ha espresso in conferenza stampa la sua preoccupazione e il dolore per questa tragedia, affermando: “è difficile per tutti, ma per noi che siamo lontani e abbiamo famiglia, amici e figli in quelle zone, è davvero dura non poter essere lì”.

Un altro gesto commovente è arrivato dal calciatore croato Ante Budimir, che, durante l’ultima partita, ha mostrato una maglia con il messaggio “Forza Valencia”. Rubén García ha condiviso sui social una foto di Budimir con quella maglia.

El jugador Rubén García renuncia a jugar la copa del rey con el Osasuna para ayudar en Paiporta tras la DANA pic.twitter.com/9yHuaYAVrA — ceciarmy (@ceciarmy) November 5, 2024

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.