Alluvioni in Africa, oltre 7 milioni di persone colpite

MeteoWeb

Oltre 7 milioni di persone sono state colpite dalle inondazioni in 16 Paesi dell’Africa occidentale e centrale, tra cui Ciad, Niger, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), questi fenomeni estremi aggravano le crisi già presenti, spesso dovute a conflitti o precedenti disastri naturali. La mancanza di risorse limita gli sforzi umanitari dell’ONU e dei suoi partner, e la situazione potrebbe peggiorare con il protrarsi della stagione delle piogge.

Per rispondere all’emergenza, il Fondo centrale di risposta alle emergenze (Cerf) ha stanziato 38,5 milioni di dollari per i Paesi più colpiti. Tuttavia, questa somma risulta insufficiente, spiega l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), che la settimana scorsa ha richiesto aiuti urgenti per 228mila sfollati. L’Unhcr evidenzia come gli effetti delle inondazioni peggiorino le condizioni già precarie delle comunità vulnerabili.

In totale, 14 milioni di persone sono sfollate nella regione, un numero doppio rispetto al 2019.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.