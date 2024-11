Alluvioni in Colombia, sott’acqua la regione del Chocó: colpite oltre 25mila famiglie | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le autorità colombiane hanno avvertito che più di 25.300 famiglie sono state colpite dalle intense piogge che nel weekend hanno provocato alluvioni nella regione del Chocó. Le inondazioni hanno colpito 22 dei 31 comuni del dipartimento del Chocó, in particolare quelli di Alto Baudó, Riosucio, Litoral de San Juan, Atrato, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó e Carmen del Darién. Gli allagamenti sono stati causati dalle esondazioni dei fiumi Atrato e San Juan. La gravità della situazione a Chocó, dove piove ininterrottamente da oltre 72 ore, è stata denunciata dalla governatrice Nubia Carolina Córdoba su X. “Sono stati segnalati danni per l’85% del territorio, almeno 25 municipi sono alle prese con esondazioni, alluvioni e frane. L’acqua è entrata nelle case e ha distrutto i raccolti”, ha scritto.

La governatrice ha già lanciato una richiesta di aiuto per la quale l’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (UNGRD) ha mobilitato un team tecnico per valutare accuratamente i bisogni e coordinare la consegna degli aiuti umanitari. È previsto l’acquisto dell’Assistenza Umanitaria d’Emergenza (AHE) e l’attivazione delle entità operative del Sistema Nazionale per la Gestione del Rischio di Disastri (SNGRD), quali l’Esercito, la Polizia, la Protezione Civile, l’Aeronautica Militare, la Croce Roja e i Vigili del Fuoco.

L’UNGRD, inoltre, ha avvertito che ci sono difficoltà nella fornitura degli aiuti umanitari a causa dell’attacco armato della guerriglia dell’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN).

Il Presidente della Colombia non andrà alla COP29

A causa dell’emergenza alluvioni, il Presidente della Colombia Gustavo Petro ha cancellato la sua partecipazione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29), in agenda a Baku, in Azerbaigian, dall’11 al 22 novembre. “Ho sospeso il mio viaggio in Azerbaigian per la COP29 a causa del collasso climatico. Decreteremo lo stato di emergenza e con le scarse risorse di cui disponiamo affronteremo i primi soccorsi e aiuteremo le vittime“, ha scritto su X.

