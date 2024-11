Alluvioni Spagna, il bilancio delle vittime supera quota 200 ma aumentano anche i dispersi

MeteoWeb

Si fa sempre più drammatico il bilancio delle gravissime alluvioni che hanno colpito il Sud e l’Est della Spagna, in particolare la Comunità Valenciana. Secondo l’ultimo aggiornamento diramato dai servizi d’emergenza della Comunità Valenciana, il bilancio ha superato quota 200: 202 vittime sono state confermate proprio in questa regione, 3 in Castilla-La Mancha e Andalusia. Il bilancio totale, dunque, è di 205 vittime ma le autorità hanno avvertito che è destinato ad aggravarsi ulteriormente, poiché è aumentato anche il numero dei dispersi.

Allerta rossa a Huelva, in Andalusia

Come se non bastasse la devastazione e la tragica perdita di vite umane, il maltempo non concede ancora tregua alla Spagna. L’Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha attivato l’allerta rossa per pioggia sulla costa di Huelva e nelle regioni di Arévalo e Condado fino alle 15. Pertanto il 112 della regione di Andalucía ha chiesto la massima cautela a Huelva e di evitare spostamenti. “Estrema cautela con DANA a Huelva. Avviso rosso per osservazione di pioggia sulla costa di Huelva, Andévalo e Condado. Proteggiti. Evita di viaggiare“, ha indicato il servizio di emergenza su X.

