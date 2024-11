Alluvioni in Spagna, il Governatore di Valencia: “ho fatto errori, mi scuso”

MeteoWeb

Carlos Mazòn, governatore della regione di Valencia, flagellata dall’alluvione generata dalla DANA, ha ammesso di aver compiuto “errori” nella gestione dell’emergenza e si è scusato. “Non eluderò le mie responsabilità“, ha affermato anche se non ha annunciato dimissioni. “Come presidente della Generalitat voglio chiedere scusa” alle persone che hanno avuto “la sensazione che gli aiuti non arrivassero o non fossero sufficienti“, ha proseguito Mazòn, parlando davanti al parlamento regionale sulla risposta delle autorità alle inondazioni che il mese scorso hanno travolto la regione, provocando oltre 220 morti. “Le mie prime parole saranno di cordoglio e di ricordo alle famiglie delle vittime e dei dispersi a causa della peggiore alluvione avvenuta in Spagna dal 1962 e una delle peggiori catastrofi naturali in Europa“. La sessione ha preso il via con un minuto di silenzio per le vittime.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.