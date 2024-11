Alluvioni Spagna, Ministro: “a Valencia strade e linee ferroviarie da ricostruire”

MeteoWeb

“Oltre 80 km di rete stradale sono stati danneggiati e la priorità è riattivare con urgenza l’autostrada A7 interrotta e impossibile da percorrere“, per il quale “ci vorranno 10 o 12 giorni per entrare nuovamente in funzione“: è quanto ha dichiarato a Tve il Ministro dei Trasporti e Mobilità sostenibile spagnolo, Oscar Puente, assicurando che sono cominciati i lavori per ristabilire la rete viaria della regione di Valencia, dove “la situazione è estremamente grave“.

Il Ministro ha riportato che si è riusciti a “ristabilire il collegamento nord-sud“. Per quanto riguarda i trasporti ferroviari, Puente ha confermato che la linea della Tav Madrid-Valencia sarà ripristinata “in 2, al massimo 3 settimane”, dopo la ricostruzione di tunnel in 2 dei municipi colpiti di Torrent e Chive. Mentre i treni regionali, dopo la distruzione di 3 delle 5 linee ferroviarie nella catastrofe, necessiteranno di mesi per essere completamente operative.

