Alluvioni in Spagna, il punto: 211 morti, Sanchez annuncia “il più ampio dispiegamento di forze armate dalla fine della guerra”

“Il bilancio delle vittime della catastrofe“, che ha colpito la regione di Valencia “è salito a 211“: è quanto ha affermato questa mattina il premier Pedro Sanchez, facendo il punto della situazione sulle alluvioni che hanno colpito la Spagna. “La regione di Valencia richiede più militari, macchine, finanziamenti“, per far fronte alla “seconda peggiore inondazione del secolo registrata in Europa“, per questo “il governo invierà oggi stesso 5mila soldati dell’esercito che si uniscono ai 3mila già dispiegati, e altri 5mila tra Guardia Civil e forze di polizia“. “La portata di questa catastrofe naturale non ci permette di arrivare ovunque: tante persone sono ancora disperse, alcuni comuni sono isolati. Il lavoro di ricerca continuerà per tutto il tempo che sarà necessario, affinché tutti i cittadini vengano localizzati“.

Sanchez ha annunciato “il più ampio dispiegamento di forze armate nel Paese dalla fine della guerra, che ha portato a 4.800 salvataggi e aiutato oltre 30mila persone nelle loro case, nelle loro zone. Nella provincia di Valencia arriveranno altre 4mila unità aggiuntive, ed entro domattina altri 1000 militari: 5mila unità in più nelle prossime ore. Arriveranno sale chirurgiche. Inoltre ho ordinato il dispiegamento di 5mila agenti di polizia e della guardia civile aggiuntivi, 10mila unità in tutto“.

