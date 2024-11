Alluvioni Spagna: sale il bilancio dei morti

MeteoWeb

Il numero totale di vittime registrato a seguito delle devastanti alluvioni che hanno colpito la provincia di Valencia, in Spagna, è salito a 217, una in più rispetto a ieri. Altre 7 vittime sono segnalate in Castiglia-La Mancia e una in Andalusia, per un bilancio totale di 225 morti. Il numero di dispersi si è ridotto a 14 (due in meno), secondo l’ultimo bilancio ufficiale del Centro di Integrazione Dati.

