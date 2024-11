Alluvioni in Spagna, Valencia vista dall’alto: il “prima e dopo” è drammatico | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le immagini satellitari della società Maxar rivelano la devastazione subita da Valencia, in Spagna, a seguito di alluvioni che hanno causato la morte di almeno 207 persone, con la regione circostante gravemente colpita da intense precipitazioni. Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha confermato che la maggior parte delle vittime, ben 202, si trovano nella regione di Valencia. Ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe ulteriormente aumentare, poiché la situazione è in continua evoluzione. Riguardo ai dispersi, Marlaska ha dichiarato che è difficile fornire una cifra precisa, poiché molte persone che denunciano la scomparsa di familiari potrebbero successivamente trovarli senza comunicarlo.

In risposta alla crisi, migliaia di volontari si sono uniti agli sforzi di pulizia nella Città delle Arti di Valencia, dopo essere stati convocati dalle autorità locali. I volontari, equipaggiati con guanti e sacchi di cibo, sono stati organizzati in gruppi guidati da coordinatori per operare nelle aree più colpite, collaborando con la protezione civile per sostenere le comunità afflitte dall’alluvione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.