Alluvioni Valencia, sospiro di sollievo per il parcheggio sotterraneo allagato

Le paure più grandi sul maxi-parcheggio sotterraneo del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, completamente allagato dopo le alluvioni di Valencia, sono state scongiurate. Era stato definito come “un cimitero”, per la paura che dentro le auto ci potessero essere molte vittime. Ma ora arrivano buone notizie. Militari e Polizia scientifica hanno completato lo svuotamento dall’acqua del parcheggio sotterraneo e hanno confermato che non sono state trovate vittime. Lo riferisce l’account di X abilitato dal governo spagnolo per dare aggiornamenti sulle alluvioni, dove si spiega che è “stata realizzata una prima ispezione del luogo con agenti dell’unità canina” e che “non è stato trovato nessun morto”. Già ieri, il direttore della Polizia nazionale spagnola, Francisco Pardo, aveva definito una “fake news” la voce secondo cui in quel parking ci fossero “molti cadaveri”.

