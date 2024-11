Alpi innevate e pianure sommerse nel mare di nebbia: le immagini satellitari parlano chiaro

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche sull’Italia stanno lentamente migliorando, con il maltempo che negli ultimi giorni ha interessato il Paese ormai in allontanamento verso sud-est. Questo cambiamento ha portato a un graduale miglioramento su gran parte del territorio nazionale, ma la situazione resta eterogenea.

Il Nord Italia, in particolare la Pianura Padana, è attualmente avvolto da una densa coltre di nebbia, ben visibile dalle immagini satellitari. Questo fenomeno, presente da circa una settimana, è il risultato di un persistente campo di alta pressione che ha bloccato il movimento delle masse d’aria, favorendo l’accumulo di umidità nei bassi strati e l’assenza di venti.

La nebbia, combinata con le condizioni anticicloniche, sta inoltre aggravando la qualità dell’aria. L’inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli preoccupanti, tanto che diverse regioni del Nord, tra cui Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, hanno introdotto misure straordinarie per contrastare lo smog.

Le temperature massime nelle aree interessate dalla nebbia restano tipicamente invernali, oscillando tra i +2°C e i +6°C. Questo contribuisce a mantenere un’atmosfera fredda e grigia, in netto contrasto con la visione delle Alpi innevate, che emergono limpide dalle immagini satellitari e regalano un suggestivo scorcio della stagione invernale.

La situazione richiede un monitoraggio costante, soprattutto per valutare l’efficacia delle misure anti-smog e per analizzare eventuali cambiamenti meteorologici che potrebbero modificare lo scenario attuale. A tale proposito, qualcosa potrebbe ‘muoversi’ nel corso della prossima settimana quando un’irruzione d’aria artica dovrebbe consentire un miglioramento della qualità dell’aria.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.